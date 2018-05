Escândalos são parte do modo de governar O primeiro-ministro Silvio Berlusconi resistiu às denúncias embaraçosas, suportou as baixas de integrantes de sua coalizão e fez de tudo para garantir a maioria no Parlamento. O índice de aprovação do governo, embora tenha caído 10 pontos porcentuais nos últimos meses, está em torno de 40%. O que é um milagre, considerando todos os seus problemas com a Justiça e com o crescimento anêmico de 1,5% da economia do país.