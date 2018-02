Escoceses discutem latas de lixo. ONU chamada a intervir A Organização das Nações Unidas foi chamada a intervir numa nova disputa ? sobre latas do lixo. Moradores da Cidade Nova de Edinburgh, classificada como patrimônio cultural da humanidade pela ONU, ficaram revoltados com a decisão do conselho municipal de adotar grandes latas de lixo preta com rodas. Eles preferem as latas comuns, mais fáceis de dissimular na paisagem urbana. O conselho de Edinburgh escreveu, então, para Organização das Nações para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, em Nova York, pedindo sua opinião sobre uma discussão que já dura 16 semanas. E os moradores escreveram também. ?Estamos dando importância ao que não passa de uma simples discussão e, aconteça o que acontecer, as latas serão retiradas no dia 13 de agosto, enquanto o projeto é avaliado?, disse um porta-voz do conselho. O centro histórico de Edinburgh, incluindo a medieval Cidade Velha e a Cidade Nova em estilo georgiano, foi colocado na lista de patrimônios da humanidade, pela ONU, em dezembro de 1995.