Escócia proibe fumo em locais públicos A Escócia começa a banir o fumo em quase todos os lugares públicos a partir deste domingo. Será ilegal fumar em bares, pubs, restaurantes, estações de trem e aeroportos. Alguns lugares serão isentos, como, por exemplo, quartos específicos de hotéis, salas de detenção em delegacias de polícia e submarinos. Quem for pego em flagrante poderá pagar uma multa de US$ 90 (R$ 194), enquanto que o dono do negócio corre o risco de ser multado em US$ 350 (R$ 753). A proibição do fumo na Escócia é a primeira a ser colocada em prática na Grã-Bretanha. A Inglaterra e a Irlanda do Norte devem introduzir medidas semelhantes no ano que vem. Ativistas da área de saúde e organizações antitabagismo deram boas-vindas à restrição. Críticos da nova lei argumentam que será difícil de impô-la e que pode causar a perda de centenas de empregos.