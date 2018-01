Escócia: sete desaparecidos em naufrágio Cerca de sete pessoas estão desaparecidas na costa escocesa de Tiree, no oceano Atlântico, após o naufrágio de um pesqueiro alemão com 16 tripulantes a bordo, a maioria espanhóis. Segundo informações do serviço da guarda-costeira local, nove tripulantes foram resgatados do pesqueiro ?Hansa?, que havia saído do porto espanhol de La Coruña. Equipes de resgate da Força Aérea Britânica ajudam no trabalho de salvamento. As vítimas resgatadas, que sofrem de hipotermia, foram atendidas em Benbecula, no noroeste da Escócia. O pesqueiro Hansa, com registro alemão, emitiu um sinal de S.O.S. - pedido de socorro integrante do código internacional de sinais - ontem à noite, mas afundou de madrugada.