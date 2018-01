Escola Columbine é esvaziada após ameaça de bomba Cena do mais letal ataque a tiros na história das escolas americanas, a Columbine High School foi esvaziada nesta quinta-feira, 1, após uma ameaça de bomba. A informação é da polícia de Jefferson, condado onde está a cidade de Littleton, no estado do Colorado. "Tudo que nós sabemos até agora é que existe uma ameaça de bomba e que a escola foi esvaziada", disse a porta-voz do xerife do condado de Jefferson à Reuters. A porta-voz do xerife de Jefferson, Jackie Kelly, disse que as ameaças começaram por volta das 13h30 (horário de Brasília), e que vários chamados por telefone foram feitos desde então. Depois da série de telefonemas, o xerife decidiu esvaziar a escola como precaução, disse Jackie. A instituição permanecerá fechada durante o resto do dia. A Columbine tem cerca de 1,6 mil estudantes e fica no subúrbio de Denver. Os estudantes foram levados para um parque próximo para que o esquadrão antibombas e equipes com cães farejadores inspecionassem o local. Em 20 de abril de 1999, a escola foi manchete em jornais do mundo todo depois que os estudantes Eric Harris e Dylan Klebold mataram 13 pessoas no local e se suicidaram. Jackie não soube dizer se as ameaças faziam referência ao massacre. "A maioria das ameaças associadas àquela escola fazem referência a casos passados ocorridos no local", disse Kelley. "Mas uma ameaça de bomba em uma escola deve se levada a sério em qualquer escola, independente de tratar-se de Columbine."