Escola treina Papais Noéis para o Natal

A escola Wookey Hole's Santaland, em Somerset, na Inglaterra, oferece um curso para Papais Noéis todos os anos antes do Natal.

As aulas incluem história do personagem, como lidar com crianças e como fazer o perfeito "ho ho ho".

O diretor da escola, James Lovell, explica que conhecer renas de verdade também é uma parte importante do treinamento, que oferece até mesmo um diploma de Papai Noel.