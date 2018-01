Escolas britânicas vigiarão uso da internet para evitar radicalização

LONDRES - As escolas britânicas deverão vigiar o acesso dos alunos à internet como parte de um programa do governo para evitar a radicalização entre os adolescentes, informou nesta terça-feira, 22, a ministra da Educação britânica, Nicky Morgan.

A medida é uma reação à crescente preocupação pelos casos de jovens que deixaram as famílias na Grã-Bretanha para viajar à Síria e ao Iraque a fim de se unir ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI). Segundo Morgan, em alguns casos os alunos puderam acessar informações sobre o EI no próprio colégio.

De acordo com o plano, os colégios deverão acompanhar de perto o uso da internet pelos alunos e ensiná-los a utilizá-la de maneira segura, segundo o Ministério da Educação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esses planos fazem parte de um amplo programa de medidas para o setor da Educação, que também inclui a luta contra o assédio através da internet e a pornografia na rede.

"Como mãe, vi como é importante é o papel da internet na educação das crianças. Mas ela também traz riscos, e é por isso que devemos fazer tudo o que pudermos para ajudar as crianças a se sentirem seguras, na escola e em casa", disse Morgan.

Em fevereiro, três adolescentes do bairro de Bethnal Green, no leste de Londres, viajaram para Istambul com a intenção de ir à Síria para se unir ao EI, em um caso que gerou grande preocupação do governo britânico. / EFE