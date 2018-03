Escolas públicas dos EUA voltam a ser segregadas As escolas públicas dos Estados Unidos voltam à segregação racial, diz um estudo do Projeto de Direitos Civis da Universidade de Harvard. Divulgado às vésperas do aniversário de Martin Luther King, a análise das matrículas em todo o país para o ano escolar 2000/2001 mostra que um número crescente de estudantes negros e latinos freqüentam escolas onde a maioria dos alunos pertencem a essas minorias. Os estudantes brancos tendem cada vez mais a freqüentar escolas onde seu grupo racial é majoritário.