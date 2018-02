Escolha do papa é apenas um dos desafios dos cardeais Oito anos após os cardeais do mundo inteiro terem se fechado na Capela Sistina para escolher um novo papa que pudesse continuar a tendência tradicionalista de seu antecessor, a escolha para suceder o Papa Bento XVI não parece clara. Os 115 cardeais que começarão a votar nesta terça-feira o farão com uma corrente de prioridades, considerações geográficas e posições doutrinárias em suas mentes. Ao escolher o novo papa, esses cardeais estarão em busca de um candidato que possa se mostrar sensível aos muçulmanos, que tenha habilidade de comunicação, e capacidade para governar pelos interesses do catolicismo na Europa e América do Norte.