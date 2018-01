Escolhido tribunal americano para atender a Guntánamo Os estrangeiros detidos na base naval dos Estados Unidos em Guantánamo, Cuba, deverão contestar sua situação no Distrito de Colúmbia, que engloba a capital Washington, determinou um tribunal americano federal de apelações. A Corte Federal de Apelações do Nono Circuito, sediada em São Francisco, decidiu que o Distrito de Colúmbia é a jurisdição adequada para receber os casos dos 594 detentos mantidos em Guantánamo porque eles se encontram no exterior e processam o governo federal.