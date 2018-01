Escolhidos oito projetos finalistas para memorial do World Trade Center Os oito projetos finalistas para o memorial do World Trade Center foram escolhidos nesta quarta-feira, em Nova York. Os autores das propostas, cujos nomes foram revelados pela primeira vez, vão de artistas locais a arquitetos internacionais. Os projetos serão analisados por um júri de 13 pessoas que vai escolher o vencedor até o final de 2004. Todas as propostas, escolhidas entre 5.200, listam os nomes das vítimas dos ataques terroristas a Nova York, Washington e Pensilvânia, em 11 de setembro de 2001, assim como os dos mortos no atentado ao World Trade Center em 1993. Os nomes seriam escritos em paredes de granito, paineis de vidro ou colunas de pedra. Os projetos prevêem, ainda, áreas privativas para os familiares das vítimas e um túmulo para os restos não identificados de pessoas que morreram na queda das torres gêmeas. 40% dos 2.752 corpos não foram identificados. Veja mais na Internet: http://www.wtcsitememorial.org http://www.renewnyc.org