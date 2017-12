Escolta de Bush sofre acidente no Havaí Três agentes do Departamento de Polícia de Honolulu, no Havaí, bateram com suas motos quando escoltavam a caravana do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, informou, nesta terça-feira, o site do jornal The Honolulu Advertiser. Segundo o jornal, dois dos três agentes ficaram gravemente feridos. O acidente aconteceu quando eles escoltavam a caravana do presidente, que se dirigia à base Hickam, da Força Aérea. O canal de televisão Hawaii informou que o diretor em exercício do Escritório de Viagens da Casa Branca, Greg Pitts, foi assaltado nesta madrugada por três homens, quando passava pelo Mercado Internacional, a pouca distância de uma casa noturna. Pitts tinha acompanhado a Bush na breve escala do presidente no Havaí após uma viagem de oito dias pela Ásia.