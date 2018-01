Escorregão em poça de água dá indenização de US$ 161 mil Hilary Ball, uma professora britânica, conseguiu na Justiça indenização equivalente a US$ 161 mil de uma loja. Ela sofreu sérios ferimentos após escorregar em uma poça de água, na entrada de uma loja, e, em conseqüência, teve de deixar de trabalhar como professora em uma escola infantil. Seu advogado havia pedido indenização equivalente a US$ 408 mil. ?Estou satisfeita por tudo ter terminado?, disse ela.