Escravas sexuais não serão indenizadas no Japão Uma Corte de Apelação decidiu hoje que o governo do Japão não precisa pagar compensação de guerra a três mulheres coreanas que foram sexualmente escravizadas pelos soldados japoneses por considerar que não ocorreu nenhuma violação grave à Constituição. Com esta decisão, a Suprema Corte de Hiroshima reverteu a sentença promulgada em 1998 por outra corte distrital que havia ordenado ao governo o pagamento do equivalente a US$ 7.260 às mulheres que haviam sido forçadas a práticas sexuais com soldados japoneses durante a Segunda Guerra mundial. As três mulheres estavam entre as 10 que haviam entrado com um processo perante a corte distrital de Yamaguchi, no oeste do Japão, em 1992, exigindo uma compensação de US$ 3,1 milhões pelo delito, além de um pedido oficial de desculpas por parte do governo japonês. Das três mulheres contempladas pela compensação ditada pela primeira sentença, uma delas já morreu. As duas mulheres remanescentes havia apelado da decisão da corte distrital considerando a compensação muito pequena.