Escritor argentino é cotado para embaixada nos EUA O escritor e jornalista argentino Tomás Eloy Martínez está nos planos do futuro governo para o cargo de embaixador em Washington, nos Estados Unidos. "Isto me ocorreu ontem", revelou Rafael Bielsa, que assume a chancelaria argentina no domingo, junto com o novo governo de Néstor Kircher. Bielsa reforça que a decisão ainda não foi definitivamente tomada. Eloy Martínez é autor de Santa Evita e Soberba - O Vôo da Rainha, da coleção Plenos Pecados. Mora nos Estados Unidos há anos, mas está na Argentina promovendo seu último livro, Réquiem para um País Perdido.