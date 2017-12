Escritor cria polêmica ao responsabilizar Israel por 11 de setembro O escritor Amiri Baraka, recentemente designado poeta oficial do Estado americano de New Jersey, foi o centro de uma polêmica no último final de semana ao sustentar que os ataques de 11 de setembro de 2001 nos EUA foram obra dos israelenses. Baraka escreveu o poema "Alguém explodiu a América", no qual responsabiliza Israel pelos ataques terroristas. Em declarações ao jornal The New York Times, o escritor avançou em sua teoria. "Obviamente os israelenses sabiam, como também sabia o presidente George W. Bush (...)". "Sei que feri a sensibilidade de muita gente, mas o que posso fazer? Ninguém é perfeito", disse. O governador de New Jersey, James Mcgreevey, pediu para que o poeta renuncie à pensão de US$ 10 mil (por um período de dois anos) a que tem direito por seu título de poeta oficial. Baraka, de 67 anos, afirmou que não está arrependido de ter escrito o poema polêmico e anunciou que não renunciará à pensão.