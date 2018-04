Escritório da campanha de Obama é atacado

"Parece que atiraram uma vez contra o prédio", afirmou a porta-voz da polícia de Denver, Raquel Lopez. Segundo ela, funcionários estavam no escritório no momento do ataque. Raquel afirma que a polícia está procurando "por um possível veículo suspeito", mas a porta-voz não deu mais detalhes.

Uma foto divulgada no website do jornal Denver Westword mostra a janela na frente do escritório quebrada. Representantes da campanha de Obama não comentaram ainda o incidente, que ocorre poucas semanas antes da eleição de 6 de novembro, na qual o democrata enfrenta o rival republicano Mitt Romney. As informações são da Dow Jones.