Escritório da ONU sofre ataque no Afeganistão Homens armados abriram fogo contra um escritório em Kandahar da agência das Nações Unidas encarregada de cuidar de refugiados. Os agressores usaram armas de fogo e arremessaram uma granada, mas não há feridos. O ataque ao escritório do Alto Comissariado para Refugiados ocorreu pela manhã. ?Estávamos sentados do lado de fora do portão quando o carro parou?, disse Abdul Rehman, guarda de segurança. ?Primeiro eles jogaram a granada, e então começaram a atirar?. O carro fugiu quando a polícia chegou ao local atirando.