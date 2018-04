Escritório de campanha de Obama é atacado em Denver, no Colorado

WASHINGTON - Um escritório de campanha do candidato à reeleição à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, foi atacado nesta sexta-feira,12, em Denver, no Estado do Colorado, por um desconhecido que disparou contra a fachada, segundo as autoridades policiais.

Raquel López, porta-voz da Polícia de Denver, afirmou que algumas pessoas estavam dentro do escritório quando ocorreu o disparo, porém ninguém ficou ferido, segundo declarações recolhidas pelo diário "The Denver Post" em sua versão digital.

A polícia analisa as imagens gravadas pelas câmeras de segurança e já iniciou as buscas por um veículo suspeito de estar envolvido na ação.

A campanha de Obama, que em 6 de novembro enfrentará nas urnas o aspirante presidencial republicano, Mitt Romney, não fez nenhum comentário sobre o incidente.