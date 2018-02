Escritório de Sharon é fechado após receber carta suspeita O escritório do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, foi fechado pela polícia depois de um funcionário sentir-se mal ao abrir uma carta com cheiro desagradável. A polícia recolheu a carta para testes e dois funcionários do gabinete de Sharon foram hospitalizados para exames. No parlamento israelense, parte do prédio foi isolada depois de os deputados Naomi Chazam e Yossi Sarid receberem cartas contendo um pó branco. Leia o especial