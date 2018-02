Escritórios da Irmandade Muçulmana no são atacados Escritórios da Irmandade Muçulmana em pelo menos três cidades egípcias foram atacados nesta sexta-feira. O escritório do grupo no bairro de Manial, no Cairo foi invadido e saqueado e alguns integrantes da Irmandade foram agredidos, informou o porta-voz do movimento à agência France Presse.