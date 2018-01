Escritórios de bancos são evacuados em Istambul Funcionários do J.P. Morgan, do ABN Amro Holdings e do Société Générale localizados em Istambul foram retirados de seus escritórios, já que autoridades temem a possibilidade de novos ataques. Testemunhas disseram que a polícia retirou automóveis estacionados em frente ao prédio do Deutsche Bank. O pregão da Bolsa de Istambul foi suspenso indefidamente nesta quinta-feira por causa das explosões ocorridas na cidade. As linhas telefônicas na cidade estão totalmente congestionadas. As negociações com a lira turca também foram interrompidas e traders esperam que o Banco Central suspensa as operações oficialmente. Os papéis da dívida turca caíram com a notícia das explosões. O papel de 30 anos perdeu 3 pontos.