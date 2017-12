Escudo antimísseis ganha US$ 3,8 bilhões O Senado dos EUA concordou em restaurar a verba de US$ 3,8 bilhões para a construção do escudo antimísseis, retornando US$ 1,3 bilhão ao orçamento solicitado pelo presidente, George W. Bush. A verba foi restaurada atendendo pedido do presidente do comitê de serviços armados do Senado, Carl Levin, após os ataques terroristas da semana passada.