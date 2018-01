Escudo antimíssil dos EUA preocupa a Europa O chanceler alemão Gerhard Schroeder advertiu hoje que os temores europeus sobre o projeto de escudo antimísseis dos EUA não deveriam definir as relações com o novo governo do presidente George W. Bush. O ministro da Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, garantiu, na Conferência de Política de Segurança, em Munique, que os países europeus serão sempre consultados sobre o tema. Para Schroder, os europeus não devem fazer conclusões prematuras sobre o projeto antimísseis até que os EUA esclareçam melhor seus planos defensivos. "Deveríamos trabalhar juntos para manter uma posição comum na política de controle armamentista", disse o chanceler alemão.