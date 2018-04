Escudo poderia deter míssil norte-coreano O ministro da Defesa japonês, Yasukazu Hamada, sugeriu ontem que se a Coreia do Norte disparar um míssil balístico na direção do Japão, ele poderá ser interceptado por um escudo antimísseis, informou a agência de notícias Kyodo. A Coreia do Norte disse que prepara o lançamento de um satélite de comunicações. Mas os EUA acreditam que a Coreia do Norte testará um novo míssil capaz de chegar ao Alasca. Caso detecte um míssil inimigo, o escudo japonês disparará um projétil interceptador.