Escudos humanos chegam a Amã e desmentem ataque O grupo de escudos humanos que chegou ontem à noite a Amã (Jordânia) não foi atacado por um míssil norte-americano, o que desmente informações dadas ontem pelo ministro da Informação do Iraque, Mohamed Said Al Sahhaf. Quatorze escudos humanos de nacionalidades norte-americana, britânica, canadense, irlandesa e coreana realizaram o trajeto entre Bagdá e Amã em três pequenos carros, sem terem sido atacados, afirmou o norte-americano Scott Kerr. Ontem, Sahhaf afirmou que um ônibus que transportava escudos humanos voluntários tinha sido atacado por um avião militar norte-americano, deixando um número incerto de feridos. Segundo o ministro iraquiano, alguns passageiros feridos tinham sido hospitalizados em Rutba, cidade próxima à fronteira com a Jordânia. As informações são do site da emissora portuguesa RTP. Veja o especial: