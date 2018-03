"Escudos humanos" recebem vistos para entrar no Iraque O Iraque concedeu visto a cerca de 65 "escudos humanos" que se dirigem ao país para protestar contra uma possível guerra liderada pelos Estados Unidos, informou hoje Tolga Temuge, um dos viajantes. O grupo, que saiu de Londres com destino a Bagdá em dois ônibus de dois andares, recebeu autorização para entrar no Iraque na embaixada iraquiana de Ancara, na Turquia. Imagens da televisão turca mostraram o embaixador iraquiano Talib Abid Salih entregando flores às ativistas, no que, segundo ele, representou um gesto de paz. Temuge, um membro do Greenpeace que se juntou ao grupo na Turquia, afirmou que os viajantes deverão chegar a Bagdá na próxima segunda-feira. O grupo viaja através da Síria. Segundo o ativista, o grupo pretende realizar trabalhos em hospitais e escolas iraquianas. "Queremos ajudar as crianças e os doentes", disse ele.