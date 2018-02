Escultor Bruno Gironcoli morre aos 73 anos em Viena

Nascido na cidade de Villach, ele aplicou seu talento em ouro e prata nos primeiros trabalhos, utilizando fios finos, por exemplo, para esculpir cabeças em três dimensões, uma peça que chamou atenção em âmbito internacional.

Suas obras posteriores refletiam seu interesse em poder, sexualidade e fertilidade como temas artísticos. Gironcoli, que substituiu Fritz Wotruba como professor da Academia de Artes Finas de Viena, em 1977, recebeu o Grande Prêmio do Estado Austríaco e a Medalha Austríaca para Ciência e Artes. Detalhes sobre o funeral não foram divulgados. As informações são da Associated Press.