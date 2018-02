Esforço da Otan é incapaz de conter mortes, diz Karzai O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, afirmou hoje que os esforços da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para impedir mortes de civis durante suas operações militares no principal reduto do Taleban no país não é suficiente. Em um discurso na sessão de abertura do parlamento afegão, Karzai também reiterou seu apelo para que combatentes do grupo extremista renunciem à Al-Qaeda e se juntem ao governo.