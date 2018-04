Esforço humanitário para resgatar jornalistas feridos fracassa na Síria

BEIRUTE - Novas tentativas de resgatar dois jornalistas ocidentais feridos na Síria fracassaram nesta segunda-feira, 27, informou a Cruz Vermelha. Veículos da entidade chegaram ao conflagrado distrito de Baba Amr, na cidade de Homs, mas tiveram de sair sem os jornalistas.

A repórter francesa Edith Bouvier aparentemente se recusou a entrar nos veículos, e outras pessoas que iriam ser evacuadas decidiram ficar, em gesto de solidariedade. No entanto, o Crescente Vermelho informou ter conseguido tirar três pessoas de Baba Amr. Acredita-se que sejam três cidadãos sírios, incluindo uma mulher grávida.

Ao mesmo tempo, tropas sírias continuavam a ofensiva contra diversas cidades do país, deixando mais de uma centena de mortos.

Os Comitês de Coordenação Locais (LCC), grupo ativista que organiza e documenta protestos antigoverno, disse que 125 pessoas morreram nos bombardeios desta segunda-feira pelo país, muitas delas em Homs. Mas não foi possível verificar esses números de maneira independente.

O enviado especial da BBC ao norte da Síria, Ian Pannell, informou que tropas do governo dispararam tiros e morteiros contra diversas cidades.

Jornalistas

Na semana passada, um bombardeio matou os jornalistas ocidentais Marie Colvin (de nacionalidade norte-americana) e Remi Ochlik (francês) e feriu a francesa Edith Bouvier e o fotógrafo britânico Paul Conroy.

Bouvier fez um vídeo, apelando por um cessar-fogo que a permitisse ser retirada de Homs para ser operada de um ferimento na perna. Ainda não está claro o porquê do fracasso do resgate da francesa e do britânico nesta segunda.

"Não conseguimos evacuar os jornalistas estrangeiros nem os corpos dos jornalistas mortos na semana passada. Não sabemos o motivo", disse um porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, segundo a Press Association. "A situação em terra está muito tensa, e as comunicações estão muito difíceis." A organização disse que continuará os esforços para resgatar Bouvier e Conroy.

Ao mesmo tempo, em resposta à continuidade da ofensiva das tropas do governo sírio, a União Europeia anunciou a imposição de novas sanções contra Damasco. Elas incluem o congelamento, na Europa, de bens do Banco Central da Síria, o veto a viagens a sete pessoas próximas ao presidente sírio, Bashar al-Assad, além de restrições ao comércio de ouro e metais preciosos sírios com países da UE.

O premiê do Qatar, Hamad bin Jassim al-Thani, também defendeu a entrega de armas à oposição de Assad. "Eles têm o direito de se defender com armas, e acho que devemos ajudá-los de todas as maneiras", declarou.

Referendo

Também nesta segunda, o governo sírio anunciou que uma nova Constituição foi aprovada pela maioria dos eleitores por meio de um referendo.

De acordo com o ministro do Interior sírio, Mohammed al-Shaar, cerca de 57% dos eleitores compareceram à votação. A nova Constituição, que prevê eleições multipartidárias para o Parlamento em um prazo de três meses, já teria 89% de votos a favor.

Mas o referendo foi considerado uma "farsa" por ativistas de oposição e por países ocidentais. Opositores disseram que a iniciativa foi um "exercício fraudulento de um regime manchado de sangue determinado a se manter no poder a qualquer custo".

