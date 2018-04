Esforço paraguaio pode ter um efeito contrário

As chances de isso ocorrer aumentaram com a aprovação pelo Congresso paraguaio do estado de exceção em cinco regiões do país. Com isso, aumentam os poderes das forças de segurança para combater a guerrilha Exército do Povo Paraguai (EPP), organização da qual faziam parte os três, que se refugiaram no Brasil há seis anos.

Para embasar o pedido de revisão do status de refugiado, as autoridades paraguaias prometem apresentar provas de que os três têm ligações com o EPP e estariam, do território brasileiro, coordenando as atividades guerrilheiras. Quando o caso foi julgado pelo Conare, a Polícia Federal, que tem assento no comitê, afirmou não ter encontrado indícios do envolvimento dos três em atividades ilegais.

A ONU avalizou o reconhecimento do status de refugiado, o que deixa o governo brasileiro seguro de sua decisão. O presidente do Conare e atual secretário executivo do Ministério da Justiça, Rafael Favetti, disse que a decisão foi tomada após muito estudo sobre a condição dos três. "Foi uma decisão tomada de maneira muito madura", afirmou.

Se o Conare não mudar sua decisão, o Paraguai pode pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) a extradição do três. Mas, para que o processo fosse adiante, seria necessário provar que houve alguma ilegalidade no reconhecimento de refúgio pelo governo brasileiro, a exemplo do que ocorreu no caso do ex-ativista italiano Cesare Battisti.