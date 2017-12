Esgotados nas lojas dos EUA kits "do Apocalipse" Produtos que vão desde máscaras antigás até purificadores de água, rádios movidos a energia solar e rações de comida constituem os kits "do Apocalipse" que os norte-americanos se empenham a tal ponto em adquirir, após a paranóia provocada pelos atentados de 11 de setembro, que já se esgotaram todos os estoques existentes nas lojas. O primeiro artigo a se esgotar foram as máscaras antigás. Mas também os estoques de purificadores de água, geradores de eletricidade e comida concentrada chegaram ao fim. No que diz respeito às máscaras antigás, "vendemos mais de 20.000 em três dias", disse Pamela Pembroke, diretora de uma empresa especializada no fornecimento de produtos de emergência. Na loja "Major Surplus and Survival", na cidade de Gardena, na Califórnia, as máscaras se evaporaram em poucas horas. Um casal comprou as seis últimas que havia na prateleira. Normalmente vendidas a US$ 15, agora elas podem ser encontradas no site e-Bay da Internet por US$ 150. "É um fenômeno destinado a influenciar de modo permanente nossa atividade", afirmou Harry Weydant, proprietário de uma empresa que vende equipamentos de emergência on-line. Em Nova York, é particularmente frenética a procura pelas máscaras. Na Counter Spy Shop, o telefone não pára de tocar, mas já há vários dias não tem sido possível atender aos pedidos. Os especialistas têm falado pela televisão que as máscaras antigás oferecem uma proteção mínima, próxima de zero, após um eventual ataque químico ou biológico. Isto, no entanto, não deteve o ímpeto dos compradores. Os norte-americanos estão em pânico e tudo que possa oferecer um mínimo de segurança é alvo de uma desesperada procura.