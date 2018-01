Eslovacos dizem "sim" à União Européia Os eslovacos responderam "sim" à adesão do país à União Européia em um referendo realizado neste final de semana. Segundo os resultados definitivos divulgados hoje pela comissão responsável pelo referendo, 92,46% dos eleitores votaram pela entrada do país no bloco, contra 6,20% que responderam "não". Apenas 52,15% dos eleitores registrados participaram da consulta, realizada entre sexta-feira e sábado ? número suficiente, no entanto, para validar o referendo, que exigia uma presença de 50% mais um.