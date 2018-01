Eslováquia encontra explosivos antes de reunião da Otan A polícia eslovaca encontrou duas sacolas plásticas repletas de explosivos na região central de Bratislava nesta quinta-feira, apenas um dia antes do início de uma reunião da Assembléia Parlamentar da Otan, que reunirá centenas de parlamentares. Com base em denúncias anônimas, a polícia conseguiu encontrar as sacolas sob uma lata de lixo, disse Boris Azaltovic, porta-voz do Ministério de Interior da Eslováquia. Os explosivos, deixados em uma das sacolas, eram originais da extinta Checoslováquia. A outra continha explosivos plásticos provavelmente provenientes da ex-Iugoslávia. As sacolas, que também continham cargas para dar ignição aos explosivos, foram encontradas em uma rua do centro de Bratislava perto do local da reunião parlamentar da Otan, prosseguiu Azaltovic. De acordo com ele, os explosivos plásticos não explodiriam. Apesar disso, o porta-voz recusou-se a confirmar se o meio quilograma de explosivo de origem checa poderia ter sido detonado. Azaltovic também não quis confirmar se as sacolas com explosivos teriam como objetivo tumultuar a reunião da Otan, mas garantiu que as autoridades estão no controle da situação de segurança. Horas mais tarde, o aeroporto internacional de Bratislava foi esvaziado por cerca de meia hora para que a polícia procurasse por bombas, disse Azaltovic.