Eslováquia reconhece Montenegro como Estado independente A Eslováquia anunciou nesta terça-feira que reconhece Montenegro como um Estado independente e informou que estabelecerá relações diplomáticas com o novo país balcânico. De acordo com um comunicado emitido pelo governo eslovaco, Bratislava está pronta para estabelecer com Montenegro "relações baseadas na amizade e no respeito mútuo". A independência de Montenegro foi obtida por intermédio de um referendo realizado no mês passado, quando a república separou-se da Sérvia, dissolvendo o que restava da antiga Federação Iugoslava. O governo eslovaco manifestou a esperança de que a independência de Montenegro "contribua ainda mais para fortalecer a estabilidade na região". A Eslováquia teve participação importante no referendo montenegrino. Dois de seus diplomatas participaram da missão da União Européia (UE) responsável por organizar e supervisionar o plebiscito.