Esnobado por Powell, Arafat recebe presidente da União Européia O ministro das Relações Exteriores da Grécia, George Papandreou, que atualmente exerce a presidência da União Européia, reuniu-se com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Yasser Arafat, e com o recém-empossado primeiro-ministro palestino, Mahmoud Abbas. A reunião aconteceu em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, onde Arafat é mantido em virtual prisão domiciliar pelo Exército israelense. Nesta terça-feira, o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, havia se reunido com Abbas, mas se recusou a se encontrar com Arafat. O tema das reuniões foi o "mapa" para o plano de paz apresentado pelos EUA. "Nós queremos viver em paz com nosso vizinho, Israel, e esta é uma decisão clara", disse Arafat. Segundo o presidente palestino, ele e Papandreou concordaram com a necessidade de fazer os israelenses aceitarem o mapa, de modo a levar o plano de paz adiante". Papandreou, por sua vez, afirmou que a UE "espera de Israel passos específicos de acordo com o mapa, que é a única maneira de avançar". A reunião de Papandreou com Arafat e Abbas aconteceu horas depois de o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, dizer que não pretende cumprir uma das principais exigências do plano de paz norte-americano, a de suspender a construção de novos assentamentos judaicos nos territórios palestinos ocupados. As informações são da Dow Jones.