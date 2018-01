Espaço aéreo americano é reaberto A Casa Branca informou, na tarde de hoje, que o espaço aéreo em Nova York está sendo reaberto. Pousos e decolagens estavam proibidos no aeroporto JFK desde a queda do avião da América Airlines que seguia para República Dominicana. Segundo informou também o governo americano, não há planos para fechar o espaço aéreo americano como nos ataques ao Pentágono e ao World Trade Center em 11 de setembro. Após a queda do Airbus, edifício Empire State foi evacuado por medida de precaução. O Empire é o maior prédio de NY após a queda das duas torres do WTC. Pela TV, Bush declarou aos americanos que ainda acredita que voar é seguro.