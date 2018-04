Espaço aéreo do Haiti está um caos, diz capitão da FAB O capitão aviador Alexandre Pereira Reynaldo, comandante da aeronave VC-2 do Grupo de Transporte Especializado (GTE), que chegou do Haiti na madrugada de hoje em Brasília, com o Ministro da Defesa, Nelson Jobim, e o corpo da médica Zilda Arns, relatou em entrevista a "situação de calamidade" do espaço aéreo do país caribenho, atingido por um forte terremoto na terça-feira. Segundo ele, há destruição, falta de estrutura e diversas aeronaves pousando e decolando quase que simultaneamente do aeroporto da capital Porto Príncipe.