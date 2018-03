Espaçonave russa chega à estação espacial internacional Uma espaçonave de carga russa chegou nesta terça-feira à estação espacial internacional Alfa, levando combustível e alimentos essenciais, após o desastre com o ônibus espacial Columbia. Manobrada pelo sistema de piloto automático, a nave não-tripulada Progress M-47 acoplou com a estação às 17h49 (horário de Moscou - 12h49 em Brasília). A sonda foi impulsionada, no domingo, por um foguete Soyuz-U, a partir do cosmódromo de Baikonur, no Casaquistão. Autoridades aeroespaciais russas disseram que a manobra transcorreu tranqüilamente. Elas assistiram à acoplagem a partir do controle de missão em Korolyov, na região metropolitana de Moscou. A Progress M-47 levou à Alfa 2,75 toneladas de combustível, água, alimentos e outros suprimentos necessários para os astronautas norte-americanos Kenneth Bowersox e Donald Pettit, e para o cosmonauta russo Nikolai Budarin. Com as espaçonaves norte-americanas em solo por tempo indeterminado após o acidente do último sábado com a Columbia, a missão de abastecimento ocorre num momento no qual as autoridades de Estados Unidos, Rússia e de seus outros 14 parceiros no projeto da estação espacial internacional discutem formas de manter a Alfa em órbita, em meio a um possível corte no abastecimento. VEJA O ESPECIAL