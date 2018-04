Espanha: 24 mortos em descarrilamento de trem

Equipes do Corpo de Bombeiros e do serviço de emergência estão no local. Teme-se que o número de vítimas seja ainda maior. Cerca de 240 pessoas estavam a bordo da composição.

De acordo com o periódico, o descarrilamento ocorreu na ferrovia que une Madri a Ferrol, na curva mais fechada do percurso entre as cidades de Ourense e Santiago.

Por causa do descarrilamento, autoridades locais suspenderam as festividades do Dia da Galícia, que deveriam ocorrer hoje à noite em Santiago.

Segundo o jornal, trata-se do pior acidente com trem em mais de 40 anos na Espanha. O último aconteceu em Chinchila (Albacete), em 2003, quando uma colisão frontal entre dois trens deixou 19 mortos.