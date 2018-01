Espanha: 7 mortos e 13 feridos em acidente com ônibus Sete pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas quando o ônibus em que eram transportadas capotou em uma estrada no município de Orbita, na província de Ávila, segundo autoridades locais. No momento do acidente, que ocorreu na manhã de hoje, o veículo transportava cerca de 20 pessoas, integrantes do grupo de zarzuela da Companhia Lírica Nacional. As vítimas foram socorridas em hospitais locais. Um dos feridos, o mais grave, foi transportado de helicóptero para um centro hospital de Madrid. A causa do acidente não foi esclarecida.