Espanha abrirá portas para meio milhão descendentes Cerca de 500 mil argentinos e uruguaios podem virar "espanhóis" e, consequentemente, "europeus" a partir de janeiro do próximo ano, quando entrará em vigor a nova lei de nacionalidade e a reforma do Código Civil da Espanha. De acordo com cálculos do governo espanhol, pelo menos 650 mil descendentes diretos (filhos) de espanhóis residentes fora da península Ibérica no mundo todo poderão obter a cidadania espanhola. Desse número, aproximadamente 50% são argentinos descendentes de pais espanhóis, os quais estarão em condições de iniciar os trâmites de cidadania já no dia 1º de janeiro de 2003, de acordo com números do Ministério de Relações Exteriores da Espanha . Ainda de acordo com o governo espanhol, os filhos e netos de pouco mais de 80 mil espanhóis registrados no Consulado em Montevidéu também vão se beneficiar da reforma da legislação espanhola sobre cidadania, abrindo "esperanças" para aqueles que, empurrados pela maior crise econômica e financeira da história dos dois países, gostariam de migrar para a Europa em busca de uma situação melhor. Brasileiros, porém em número bem menor, também poderão optar pela cidadania espanhola a partir de janeiro de 2003. "A medida é abrangente e beneficiará todos os filhos de espanhóis fora do país", informaram funcionários da Embaixada da Espanha em Brasília. A representação diplomática ibérica no Brasil, porém, não tem ainda dados sobre demanda de descendentes espanhóis no País que poderiam optar pela essa cidadania espanhola. Se as previsões do Ministério de Relações Exteriores da Espanha ficarem confirmadas, as solicitações de cidadania espanhola na Argentina e no Uruguai serão as mais altas jamais vistas até agora, até porque a nova lei espanhola que entrará em vigor n o próximo ano beneficiará filhos de espanhóis sem limite de idade - o limite de 18 anos será eliminado -, sempre e quando os pais tenham nascido na Espanha. Os netos também terão benefícios, porém limitados, A legislação atual, por exemplo, outorga cidadania espanhola apenas a filhos de mães espanholas nascidos depois do dia 29 de dezembro de 1978. Ainda de acordo com o Ministério de Relações Exteriores da Espanha, a principal demanda de cidadania deverá ocorrer, além da Argentina e Uruguai, na Venezuela, Peru e Equador, países com maior número de descendentes em direção à Espanha. Estrangeiros De acordo com dados do Ministério do Interior, a Espanha se transformou, nos últimos 20 anos em uma das principais portas de entrada de estrangeiros na Europa. Em 1981, por exemplo, os residentes estrangeiros no país eram apenas 198 mil. Quase 20 anos depois, os imigrantes somavam 939 mil, dos quais 516 mil não eram de nenhum país europeu. Desse número, 18 7 mil eram argentinos, 15,8 mil equatorianos e 10,38 mil brasileiros. Ainda de acordo com dados do Ministério, a maioria (33%) dos imigrantes na Espanha trabalha no setor agropecuário. Outros 15% na construção e mais 15% em serviços domésticos.