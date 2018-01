Espanha amplia veto à pesca devido a derrame de óleo O governo espanhol decidiu aumentar a faixa litorânea, de 500 quilômetros para 555 quilômetros, em que a pesca está proibida, por causa da poluição provocada pelo petroleiro Prestige. A limpeza continua e está longe de acabar. O barco, de 26 anos, grego e com bandeira das Bahamas, afundou na terça-feira passada a 250 quilômetros da costa da Galícia, vazando 6 mil toneladas de óleo combustível, que se somaram às 5 mil toneladas derramadas na semana anterior. Com o aumento da área de proibição da pesca, 6 mil pescadores e 9 mil mariscadores estão sem atividade. São mais de 2,5 mil barcos parados. A Galícia é a região diretamente atingida pelo óleo mas, agora com as manchas negras de óleo no mar movendo-se para o norte, até o governo francês mostra-se preocupado. Os primeiros restos de óleo já chegaram às praias das Asturias e da Cantábria. Na outra ponta, no litoral de Huelva, na Andaluzia, cerca de 50 aves apareceram mortas, aparentemente contaminadas com óleo combustível. Mais de 900 voluntários e funcionários fazem a limpeza das 141 praias galegas. Até agora foram recolhidos perto de 1.500 toneladas de óleo da areia e das pedras.