Espanha anuncia detenção de cinco suspeitos O ministro de Interior da Espanha, Angel Acebes, anunciou neste sábado a detenção de cinco suspeitos de participação nos atentados contra Madri. Os detidos são três marroquinos e dois indianos. De acordo com o ministro, dois espanhóis de origem "hindu" serão interrogados, mas provavelmente não serão indiciados. As autoridades chegaram aos suspeitos depois de investigarem um telefone celular encontrado em uma mochila repleta de explosivos deixada em um dos trens atacados. Os cinco suspeitos "poderiam estar relacionados com grupos extremistas marroquinos", disse Acebes. "Mas não devemos descartar nenhuma hipótese. A polícia ainda investiga todos os caminhos, e isso abre um importante caminho."