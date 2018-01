Espanha aprova envio de tropas ao Congo O Parlamento da Espanha aprovou nesta terça-feira o envio de soldados à República Democrática do Congo (RDC, ex-Zaire) como parte de uma missão militar da União Européia (UE) com o objetivo de ajudar a Organização das Nações Unidas (ONU) a assegurar a realização das primeiras eleições em quatro décadas na nação africana. A Espanha contribuirá com 130 soldados. O contingente da UE deverá totalizar 1.500 soldados, segundo moção aprovada pela Comissão de Defesa do Parlamento Europeu por 30 votos a favor, nenhum contra e uma abstenção. Com a aprovação desta terça do Parlamento espanhol, o número total de soldados do país engajados em missões de paz internacionais aumentará para 1.972. A missão no Congo deverá começar em 30 de julho, dia da eleição, e terá duração de quatro meses.