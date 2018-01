Espanha aumenta vigilância na fronteira do extremo sul As atenções da polícia espanhola se concentram agora no extremo sul do país, onde são freqüentes as ligações com o Marrocos. O fato de terem aumentado as evidencias de participação de marroquinos nos atentados de quinta-feira levou a Espanha a refletir melhor sobre a facilidade com que estudantes, trabalhadores, turistas e, eventualmente, terroristas fazem a travessia do Estreito de Gibraltar, o ponto de maior contato entre a África e a Europa. E não estão afastadas mudanças na rotina de precárias condições de vigilância nos mais de 10 velozes barcos de passageiros que ligam diariamente a cidade de Algeciras, no extremo sul da Espanha, e de Tanger, no Marrocos. Jamal Zougan, detido pela policia sábado e tido como o principal suspeito de participação nos atentados, tem 30 anos e nasceu em Tânger, cidade de outro marroquino preso, Mohamed Cahoui. Tanger está sendo apontada pelas investigações como ponto de encontro entre terroristas árabes que idealizaram o sangrento 11-M e que haviam participado também dos atentados de 16 de maio de 2003, em Casablanca, no Marrocos, contra vários edifícios, entre os quais a Casa da Espanha. Aqueles ataques de um ano atrás foram obra de 13 terroristas suicidas e deixaram 43 mortos, dois deles espanhóis. Nove empresas de navegação mantêm os serviços de barcos de passageiros entre Algeciras e Tânger. Algumas dessas linhas, como a Transmediterranea e a Buquebus (a mesma que faz a ligação entre Buenos Aires e Montevidéu, no Rio da Prata), utilizam modernos catamarãs que unem os dois continentes em apenas uma hora. A burocracia e o controle de segurança da Espanha no porto de Algeciras não são habitualmente rígidos, o que faz a alegria dos turistas europeus interessados em conhecer uma cidade marroquina e provoca alívio nos migrantes africanos. Enquanto a policia não chega a dados mais concretos para decifrar o enigma dos ataques aos trens de Madri, o governo espanhol, neste melancólico encerramento dos dias de José Maria Aznar no Palácio de La Moncloa, já decidiu ser mais rígido nas fronteiras, principalmente na região do Estreito. Por sua vez, o futuro presidente de governo espanhol, José Luís Rodriguez Zapatero, anunciou planos de reforçar a segurança contra o terror, independente da retirada das tropas espanholas do Iraque. Segundo assessores de Zapatero, esses planos envolvem maior policiamento nas fronteiras, levando em conta que as férias de verão vem aí e a Espanha recebe 50 milhões de turistas por ano. Ou seja: o futuro governo não quer colocar em risco o bem-estar dos próprios espanhóis e a fama internacional de seu pais como excelente e segura atracão turística, algo capaz de gerar euros a vários setores da economia espanhola.