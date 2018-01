Espanha: Aznar sofre revés nas eleições municipais O oposicionista Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) venceu hoje por uma pequena margem as eleições municipais. Contados mais de 99 % dos votos, os socialistas superam o Partido Popular (PP), do primeiro-ministro José María Aznar, por 34,7% a 33,9%. Nas eleições locais anteriores, realizadas em 1999, o partido vencedor foi o de Aznar, também por uma pequena margem - apenas 0,18 ponto. Apesar da derrota, o resultado de hoje foi melhor para Aznar do que indicavam as sondagens de opinião. As eleições foram o primeiro termômetro da popularidade de Aznar depois de ele ter apoiado firmemente os EUA na invasão do Iraque, o que provocou protestos de centenas de milhares de pessoas em todas as grandes cidades do país. O governo também foi duramente criticado por não ter agido rapidamente depois do vazamento de óleo do petroleiro Prestige nas costas da Galícia. Mas a despeito da derrota na contagem total, o PP manteve o controle da prefeitura da capital, Madri - para a qual foi eleito Alberto Ruiz-Gallardón -, de Valência e de outras cidades importantes na parte central do país. Os socialistas se saíram melhor em seus redutos tradicionais, na Andaluzia e Catalunha. Na região basca, os nacionalistas conquistaram quatro cadeiras no Legislativo local.