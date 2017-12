Espanha comandará brigada multinacional da ONU no Líbano A Espanha assumirá o comando de uma das duas brigadas multinacionais que a ONU deve enviar ao sul do Líbano, e para isso contará com tropas da Bélgica, Finlândia, Portugal e Polônia, disseram nesta quinta-feira fontes militares. Para delinear, coordenar e definir esta força, o chefe de Estado-Maior da Defesa espanhola, o general Félix Sanz Roldán, convocou para amanhã, em Madri, responsáveis militares do Estado-Maior da Bélgica, Finlândia, Portugal e Polônia. As fontes militares disseram que diante de uma operação internacional é comum que o país que liderará uma brigada - neste caso, a Espanha - convoque os outros países que farão parte da Mesma. As Nações Unidas não precisaram detalhes da operação, como o número de brigadas e suas áreas de responsabilidade, mas os militares espanhóis trabalham com a hipótese de que serão duas as brigadas de capacetes azuis no sul do Líbano. Uma delas estaria sob comando italiano ou francês, e a outra liderada pela Espanha, segundo as mesmas fontes. A brigada espanhola contaria com mais de 2.000 efetivos, somando os soldados contribuídos pela própria Espanha. O Governo espanhol prometeu uma contribuição de entre 800 e 1.000 efetivos; a Bélgica, cerca de 400; Polônia e Finlândia, 250 cada; e Portugal, 140.