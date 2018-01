Espanha confirma morte de sete agentes no Iraque Sete agentes do Centro Nacional de Inteligência espanhol (CNI) foram mortos ontem e um outro ferido levemente numa emboscada da guerrilha iraquiana contra um comboio de três carros comuns, numa estrada em Suwayrah, ao sul de Bagdá, informou o ministro da Defesa da Espanha, Federico Trillo. Os atacantes lançaram granadas propelidas por foguete contra os veículos e também dispararam com fuzis. Trillo anunciou que viajará para o Iraque, para buscar os corpos. "O ataque ocorreu em uma área controlada pelo Exército americano, a uns 30 quilômetros de Bagdá", disse um porta-voz da força multinacional, o capitão espanhol Ivan Morgan, segundo o qual os agentes haviam concluído uma missão de reconhecimento e se dirigiam de Bagdá a Hilla, ao sul. Um porta-voz militar espanhol, Luis Estévez, informou que eles não faziam parte do contingente de 1.300 homens da Espanha que integram as forças de ocupação lideradas pelos EUA. Com as mortes, elevam-se para nove as baixas espanholas em ataques no Iraque. O país foi um dos mais firmes aliados do governo dos EUA na invasão. Há três semanas, um ataque com carro-bomba contra uma base militar no sul do Iraque matou 19 italianos e 14 iraquianos. Na cidade de Tikrit, no norte do Iraque, dois japoneses foram mortos, aparentemente numa emboscada, informou a Chancelaria do Japão. "Há uma grande possibilidade de que sejam diplomatas", disse um porta-voz, que não deu informações sobre a identidade deles. Não ficou claro se eles foram mortos pela guerrilha ou num assalto.