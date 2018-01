Espanha dará cidadania para parentes de feridos e mortos Feridos e mortos nos atentados terroristas em Madri e seus parentes poderão receber cidadania espanhola. O benefício decidido pelo governo espanhol foi confirmado neste domingo pelo ministro Nilmário Miranda, da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, após participar de missa na Catedral de Brasília em homenagem aos mortos no dia 11. O conselheiro de imprensa da embaixada da Espanha no Brasil, Alberto Barciela, esclareceu que caberá aos pais, mulheres, maridos e filhos das vítimas requisitar a dupla cidadania. Os parentes dos mortos terão direito à indenização, informou Barciela, lembrando que este é o procedimento do governo espanhol para vítimas do terrorismo. O ministro da Defesa, José Viegas, também presente à missa, informou que o Itamaraty dará todo apoio a família do brasileiro morto no atentado. O Itamaraty, entretanto, até o início da noite ainda aguardava a confirmação oficial do governo espanhol sobre o caso e não quis se manifestar. Sobre as medidas do Brasil no combate ao terrorismo, Viegas informou que o governo brasileiro já vem há muito tempo tomando ?medidas acautelatórias? na região de tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, onde há suspeitas de presença de terroristas. O serviço de inteligência, entretanto, até agora não confirmou esta hipótese. ?Não temos notícias firmes de problemas relativos a terrorismo na tríplice fronteira, mas continuamos alerta diante da persistência de rumores internacionais neste sentido?, disse.